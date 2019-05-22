Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, 4 sezon önce anlaşması sona eren Emre Belözoğlu ile sözleşme yenilememiş, tercürbeli futbolcu da Başakşehir'e transfer olmuştu.

Emre Belözoğlu transfer kararını verdi. 38 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımda 1 sene oynadıktan sonra futbolu bırakacağı öğrenildi.

Emre Belözoğlu'nun gelecek sezon takıma liderlik yaptıktan sonra kulüpte idari göreve getirilmesi bekleniyor.

Haziran ayında Başakşehir'le sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcu, bu sezon turuncu-lacivertli formayla çıktığı 27 maçta 1 asist yaptı. Başarılı futbolcu ortaya koyduğu performansla Süper Lig'de yılın 11'ine seçildi.