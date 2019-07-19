Fenerbahçe Bursaspor izle, Fenerbahçe Bursa maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı şifresiz, Fener Bursa hazırlık maçı canlı izle... Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 1 Temmuz Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklara başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan sarı lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşacak.
FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Merakla beklenen mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. 18.30'da başlayacak olan müsabaka FB TV'den ve Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanacak.
FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE
Fenerbahçe'nin hazırlık maçları:
22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg
25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin
30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih
31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid
7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari
11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)