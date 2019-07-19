Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Bursaspor izle, Fenerbahçe Bursa maçı hangi kanalda, Fenerbahçe Bursaspor maçı canlı şifresiz, Fener Bursa hazırlık maçı canlı izle... Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. 1 Temmuz Pazartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklara başlayan Fenerbahçe, çalışmalarına 3 Temmuz'dan itibaren Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Hazırlık maçlarına Boluspor'la başlayan sarı lacivertli ekip, ikinci maçında 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. 18.30'da başlayacak olan müsabaka FB TV'den ve Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE

Fenerbahçe'nin hazırlık maçları:

22 Temmuz Pazartesi: Fenerbahçe - Wolfsburg

25 Temmuz Perşembe: Fenerbahçe - Hertha Berlin

30 Temmuz Salı: Fenerbahçe - Bayern Münih

31 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe - Tottenham/Real Madrid

7 Ağustos Çarşamba: Fenerbahçe - Cagliari

11 Ağustos Pazar: Fenerbahçe - (Rakip ilerleyen tarihlerde açıklanacak)