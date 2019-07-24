Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O herkesten daha iyi tanıyor Elif Elmas’ı... Hani derler ya “Ciğerini bilir.” İşte öyle. Çünkü elinde büyümüş. Bonservis bedelini cebinden ödeyip çocuk Elif’i 11 yaşında Rabotnicki’ye kazandırmış. Evet bu isim Makendonya Millî Takımı’nın da teknik direktörlüğünü yapan Igor Angelovski. Makedon teknik adam, Napoli’ye 16 milyon avro bonservis ücretiyle giden ve bu anlamda Cenk Tosun’dan sonra en pahalı ikinci transfer olarak tarihe geçen Elmas’ın durumunu yorumladı. Angelovski, Napoli’nin doğru tercih olduğunu belirtip devam etti:

YANLIŞ OYNATILDI

Elif’in çok daha iyi yerlere gelebileceğini öngörebiliyorduk. Çok geçmeden bunu başardı. Onun oyun yapısına sahipseniz ve genç yaşta iyi noktalara transfer olmayı başarmışsanız, sonrası geliyor. Napoli’de oyun planı içerisinde ofansif bir rolde olacaktır. Fenerbahçe’de ona yönelik yapılan pozisyon hatalarını (onun yeri savunma değil hücum), Ancelotti yapmaz. Çünkü bu denli yüksek bedel vermelerinin sebebi meyve alabileceklerini bilmeleri. Ve biz Elif’i İtalya futboluna hazırlamıştık. Değerini üç-dört katına çıkarabilir ve Napoli’den sonraki durağı, kendini Şampiyonlar Ligi’nde kanıtlamış bir ekip olabilir.