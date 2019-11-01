GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR
4' Babel'in soldan ortasında Andone'nin kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
Pozisyon 3' Luyindama'nın uzun pasında Babel ceza yayı üzerinde topu önüne indirdi ancak elle oynamayı işaret etti hakem.
Maç Başladı 1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...
STAT: Türk Telekom
SAAT: 20:30
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Şener, Ahmet Çalık, Luyindama, Nagatomo, Seri, Lemina, Ömer, Emre Mor, Babel, Andone
YEDEKLER: Okan, Emre Taşdemir, Adem, Selçuk, Belhanda, Donk, Jimmy, Mariano, Feghouli, Nzonzi