Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

38' Solda sıfırdan içeri giren Emre'nin geriye doğru pasında Feghouli'nin vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

Pozisyon 36' Feghouli'nin pasında ceza alanında topla buluşan Adem'in dönerek vuruşunda top savunmadan döndü.

Pozisyon 31' Gaziantep'in baskısı var bu bölümde. Çoğunlukla sol kanattan geliyor ev sahibi ekip. Galatasaray'da Luyindama ve Ahmet oldukça dikkatli bu pozisyonlarda

Pozisyon 26' Babel'in pasında ceza alanına giren Adem sağ çaprazdan kaleyi denedi ancak kötü vurdu. Aut.

Pozisyon 23' Gaziantep savunmasında Chibsah'dan seken topa Ömer çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.

Deplasman Golü 22' GOL! Ömer Bayram müthiş attı! Galatasaray öne geçiyor...Gol - Ömer Bayram

Pozisyon 21' Ömer sağdan köşe vuruşu kullandı, Adem ön direkten aşırtmak istedi ancak savunmaya çarpan top yine kornere çıktı.

Pozisyon 21' Babel'in sağdan ara pasında Feghouli ceza alanına sarktı ancak Oğuz son anda araya girdi.

Pozisyon 18' Twumasi sağdan sıfıra indi, ortasında Kayode'ye gelen topu Ahmet dışarı yolladı.

Pozisyon 16' Ömer ve Olkowski ayağa kalktı. Oyun devam ediyor.

Pozisyon 15' Ömer Bayram ile Olkowski ceza alanı köşesinde çarpıştı ve yerde kaldı. Cüneyt Çakır sağlık görevlilerini hemen davet etti.

Pozisyon 14' Galatasaray gole yaklaştı! Soldan savunma arkasına sarkan Emre'nin ortasında Babel vurdu top auta gitti. Hollandalı için ofsayt bayrağı da havada

Pozisyon 13' Ömer'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Kana Bıyık topu karşıladı.

Pozisyon 12' Feghouli'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda Luyindama kafayı vurdu top yandan dışarı gitti.

Oyuncu Değişikliği 11' Galatasaray'da Andone'nin yerine Ryan Babel oyuna dahil oluyorFlorin Andone - Ryan Babel

Pozisyon 10' Andone için değişiklik işaret edildi. Sağ dizinde problem var Rumen golcünün

Pozisyon 9' Galatasaray'da Adem Büyük ve Andone'nin sakatlıkları mevcut. Tedavileri yapılıyor...

Sarı Kart 8' Dirseği Adem Büyük'ün yüzüne isabet eden Olkowski sarı kart gördü.Sarı Kart - Pawel Olkowski

Pozisyon 6' Ahmet'in geri pasında Muslera, Kayode'nin yoğun baskısından sakin bir hareketle topu kurtardı ve arkadaşlarına yolladı.

Pozisyon 2' Galatasaray, formasının göğüs kısmında siyah bant üzerine #YarınımızSensin etiketiyle maça çıkarak Atatürk'ü andı.

Maç Başladı 1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...

Maç Öncesi Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Luyindama, Marcao, Emre, Ömer, Lemina, Feghouli, Adem, Andone

Maç Öncesi Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilibodji, Tosca, Morais, Chibsah, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Kayode, Twumasi

Maç Öncesi Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.