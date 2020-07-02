Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin kronik problemi olan öne geçtiği maçlarda puan kaybetme, kalan beş maç öncesi masada. On karşılaşmada 22 puan kaybeden ve son iki maçta dört puan bırakarak ciddi yara alan Trabzonspor, kalan maçlarında hücum futbolundan taviz vermeyecek. Bir atsa da ikinci için bastıracak ve bir bakıma geriye yaslanmanın önüne geçilecek. Ayrıca savunma konusunda da orta saha ve ilerideki oyuncular da yardımcı olacak. Top rakipteyken her bölgede pres yapılarak rakibe rahat oyun şansı tanınmayacak. İlk uygulama G.Saray maçında olacak. Yönetimin eleştiriler karşısında kalkan olduğu teknik direktör Hüseyin Çimşir bu konuda sınav verecek. Liderliğin Başakşehir’e kaptırılmasının ardından takım içinde yaşanan olumsuz hava da Çimşir ve Sosa’nın telkinleriyle dağıtılmaya çalışıyor. Arjantinli oyuncu arkadaşlarına takım ve oyun kalitesini anlatarak “Takımı buralara kadar biz getirdik, buradan çıkaracak olan da bizleriz” dediği belirtiliyor.

TAHA TEPE GELİYOR

Kaleye bir genç daha

∂ Trabzonspor’un beş seneliğine anlaşma sağladığı Altınordu’nun 18 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Tepe işi resmiyete dökülüyor. Bordo-mavililerin genç eldiven için 3 milyon TL civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği oyuncunun da senelik 250 bin TL alacağı öğrenildi.