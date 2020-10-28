Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile etkileyici bir sezon başlangıcı yapan teknik direktör Erol Bulut, Yunan basınına konuştu. Sport24’ün sorularını cevaplayan genç çalıştırıcı önemli itiraflarda bulundu. Topuk Yaylası’nda Türk basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, “Avrupa’dan 3 teklif aldım. İtalya’dan 2, Polonya’dan 1 takım beni istedi” diyen Bulut, Yunan gazetecilere isim vererek, İtalya’dan talibi olan bir takımın Verona olduğunu söyledi. Erol Hoca, “Anlaşmaya yakındım ama Fenerbahçe’den teklif gelince hiç düşünmeden tercih yaptım” ifadesinde bulundu.

Pelkas 2 saat sürdü

Erol Bulut, Dimitrios Pelkas’la ilgili soruya ise, “Pelkas, istediğim bir oyuncuydu. Onu kadromuza kattığımız için çok mutluyum” cevabını verdi. Pelkas’la anlaşmanın çabuk sağlandığını da belirten Erol Hoca, “Emre Belözoğlu hemen PAOK’la el sıkıştı ve iki saat içinde oyuncuyu İstanbul’a getirdi” açıklaması yaptı. Bulut, adı Fenerbahçe’yle anılan Hırvat oyuncu Marko Livaja için ise, “İyi bir oyuncu. Bize teklif edildi. Ama hiç ilgilenmedik” diye konuştu. Yunan Ligi’ni yakından takip ettiğini söyleyen Bulut, “Yeni bir transfer olur mu?” sorusuna ise “Onu zaman gösterir cevabı verdi.

Yeni moda 'Mohikan'

Fenerbahçe’nin yeni dijital taraftar uygulaması ‘Mohikan’ın lansmanı Ülker Arena’da gerçekleştirildi. Geceye Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu, yöneticiler ve ünlü isimler katıldı. Bir konuşma yapan Başkan Koç, "Bu uygulama aynı zamanda bir cüzdan. Fenerbahçe ile nerede temastaysanız, nerede etkileşim içerisindeyseniz Mohikan sizin yanınızda ve yardımcınız olacak" dedi.

Lyon OZAN’ı takipte

Ozan Tufan, Avrupa devlerinin yakın markajında. Gönlü Premier Lig’de olan yıldız oyuncu için İngilizlerin ardından, İtalyan, Alman ve Fransız takımları devreye girerken, son somut adım Lyon’dan geldi. Fransız devinin gözlem ekibinde yer alan Bruna Cheyrou, Trabzon karşılaşmasında Ozan’ı izledi. Sözleşmesinde 20 milyon avroya serbest kalır maddesi olan Ozan’ın bu performansını sürdürmesi hâlinde daha yüksek bir rakama Avrupa’ya gitmesi bekleniyor.

Bakasetas itirafı

Başkan Ali Koç, transfer döneminde isteyip de alamadıkların tek oyuncunun Malang Sarr olduğunu söylemişti. Ancak Erol Bulut, “Bakasetas’ı almaya çalıştık. Oyuncuyla anlaştık ama Fakat Alanya’yla anlaşamadık. Pelkas ve Bakasetas’ı birlikte isterdim” dedi.