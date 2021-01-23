Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hasretini dindirmekte kararlı Fenerbahçe, gücüne güç katmaya devam ediyor. Futbol aklını Mesut Özil’le zenginleştiren, savunmayı Attila Szalai’yle güçlendiren sarı lacivertliler, Perotti şokuyla kanat arayışlarına hız verdi. Gelecek sezon için yapılan Osayi anlaşmasını devre arasına çekebilmek adına QPR’la pazarlıklara devam eden yönetim, alternatif listesine yeni bir isim daha ekledi. Bordeaux’dan Samuel Kalu ve Karagümrük’ten Ndao’nun ardından Sevilla’dan Oussama Idrissi için de temaslar başladı.

Bir stoper daha

Fenerbahçe’nin 500 bin avro teklif etmesine, Osayi’nin de yaklaşık 250 bin avroluk alacağından vazgeçmesine rağmen direten QPR’ın inadı kırılmazsa, Kalu ya da İdrissi’nin kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor. Ndao’nun ise ayrıca transfer edilmesi planlanıyor. Öte yandan Attila Szalai’nin gelişiyle kapandığı düşünülen stoper mevkii için yeni gelişmeler var. Sarı lacivertlilerin, Simon Deli’yle anlaştığı, Brugge ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Tisserand’ın ayrılma ihtimali doğunca bu transfer şaşırtıcı olmayacak.

EN AZ İKİ HAFTA YOK

Tisserand’dan kötü haber

Sivas’ta sakatlanan Marcel Tisserand’ın arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Kongolu stoperin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu arada Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başlarken Serdar ve Sinan özel programa devam etti.

DİVAN TOPLANIYOR

Gözler Başkan Ali Koç’ta

Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu toplantısı bugün 10.30’da yapılacak. Online toplantı FBTV ve Fenerbahçe YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Kongre üyelerinin sorularını cevaplayacak Başkan Ali Koç’un Mesut Özil konusunda bilgilendirme yapması bekleniyor.

GENÇLİK OPERASYONU

Son hedef Atakan Müjde

Bursaspor’dan Burak, Robotnicki’den Luka Stankovski için girişimlerde bulunan sarı lacivertliler, Pendikspor’dan da Atakan Müjde’yi istiyor. 17 yaşındaki orta saha için pazarlıklar sürüyor.

Mesut Özil bileniyor

Karantina süreci yarın sona erecek Mesut Özil’in imza töreni Kayseri maçından sonra gerçekleşecek. Testleri ve kontrolleri tamamlanacak yıldız için Saracoğlu’nda bir organizasyon yapılacak. Kalamış’taki otelde özel idman yaparak formunu koruyan Mesut’un çubukluyla ilk sınavını Rize maçında vermesi bekleniyor.