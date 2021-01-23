Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde liderliğe kurulan ve şimdiden şampiyonluk hayallerinin kurulduğu Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın farkı her hafta daha da belirginleşiyor. Bu sezon ligin 21 takımlı ve maç takviminin de sıkışık olmasından dolayı birçok ekip zorluk çekerken Sergen Yalçın'ın planlaması sayesinde siyah beyazlılar bu zorlu süreci en az kayıpla geçiriyor, ortaya koyduğu futbolla da taraftarını mest ediyor.

Takımdan al haberi

Takımın içinden gelen bilgiler de Sergen Yalçın'ın etkisini çok daha iyi ortaya koyuyor. Beşiktaş'ın yıldızları Atiba ve Aboubakar, Sergen Hoca'nın futbolcularla kurduğu benzersiz iletişim sayesinde başarılı olduklarını belirtiyor. Tecrübeli çalıştırıcının yardımcısı Ozan Köprülü de "Sergen Yalçın her oyuncunun içindeki futbol ateşini ortaya çıkarabilen müthiş bir zekâ" sözleriyle bu durumu özetliyor.

Kimse yedek değil

Her oyuncusundan maksimum verim almaya çalışan, as oyuncularını bile sıkça dinlendiren Sergen Hoca, "Bu takımda kimse yedek değil. Sırası gelen görevini yapar" diyerek takımını zirvede yürütüyor. Son olarak ligin dişli ekiplerinden Karagümrük karşısında skor 4-0 olana kadar rakibe top göstermeyen bir takım vardı sahada. Üstelik ligin asist kralı Rachid Ghezzal'ın dinlendirilmesine rağmen.

KALMAK İSTİYOR

Ljajic toparladı

Tam 12 maç sonra sahaya çıkan Âdem Ljajic uzun bir aranın ardından formasına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Karagümrük maçında attığı klas golü VAR'a takılan Boşnak yıldızın moralinin düzeldiği ve takımda kalmak için istekli olduğu öğrenildi.

KARTAL'A ÖNERİLDİ AMA...

Hulk'un talibi çok

Beşiktaş'ın ilgilendiği dünyaca ünlü yıldız Hulk kulüpleri peşinden koşturuyor. Çin ekibi Shanghai SIPG ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu statüsünü alınan Brezilyalı oyuncuya en ciddi teklifini ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro yaptı. Porto'nun da istediği 34 yaşındaki oyuncuya siyah-beyazlılar yarım sezon için 1 milyon avroluk ücret önerdi ve cevap bekliyor.

HEP DİRİ BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın her oyuncusunu diri tutmak için yaptığı planlama sayesinde yoğun fikstürün dezavantajlarını minimuma düşürmeyi başardı. Siyah beyazlılarda eksiklik ya da dinlendirilme durumlarında görev alan isimlerin hiçbiri takımın oyununu aksatmadı. Ayrıca Kartal'ın en yaşlı ismi olan 38 yaşındaki Atiba Hutchinson bu sezon beş maçta dinlendirilmiş olmasına rağmen Sergen Yalçın'ın sık sık başvurduğu rotasyon çerçevesinde bu sezon 1.572 dakika ile en çok süre alan isim oldu.

Ayrılığım iyi gelmiş

Sezon başında Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılığının kaçınılmaz hâle geldiği için Fransa'nın yolunu tuttuğunu söyledi. Yıldız oyuncu Beşiktaş'ı zevkle izlediğini belirterek, "Beşiktaş ile yaşadığımız ayrılık iki tarafa da iyi gelmiş gözüküyor. Larin'den bu patlamayı zaten bekliyorduk. Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı" diye konuştu. Golcü oyuncu, Mesut Özil'in F.Bahçe'ye transferi hakkında ise "A Millî Takım forması altında savaşmış, mücadele etmiş arkadaşlarımla ilgili konuşmak isterim" dedi.