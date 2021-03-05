Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligin 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk etti. Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan Chelsea 1-0 galip ayrıldı. Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadelede 90 dakika görev aldı. Bu skorla Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, Liverpool 43 puanda kaldı.