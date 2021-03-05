Ligin 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Road Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk etti. Chelsea, Mason Mount'un 42. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan Chelsea 1-0 galip ayrıldı. Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak mücadelede 90 dakika görev aldı. Bu skorla Chelsea puanını 47'ye yükseltirken, Liverpool 43 puanda kaldı.
Chelsea, Liverpool'u tek golle geçti
05.03.2021 - 04:46 | Son Güncelleme: 05.03.2021 - 04:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere Premier Lig'de Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi.
Etiketler : chelsea,chelsea liverpool,premier lig,
772207 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/772207.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
27
18
3
6
32
57
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
26
18
3
5
31
57
03
FENERBAHÇE A.Ş.
26
17
3
6
21
54
04
TRABZONSPOR A.Ş.
27
15
6
6
8
51
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
27
13
7
7
15
46
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
14
43
07
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27
11
10
6
9
43
08
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
27
11
8
8
7
41
09
GÖZTEPE A.Ş.
27
9
9
9
5
36
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
26
7
13
6
-5
34
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
7
12
7
-1
33
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
26
8
8
10
2
32
13
YENİ MALATYASPOR
27
7
10
10
-3
31
14
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-13
29
15
HES KABLO KAYSERİSPOR
26
7
7
12
-12
28
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
6
10
11
-13
28
17
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
6
8
13
-16
26
18
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
27
6
8
13
-17
26
19
MKE ANKARAGÜCÜ
26
6
5
15
-15
23
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
5
6
15
-23
21
21
GENÇLERBİRLİĞİ
26
5
6
15
-26
21
Süper Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
02.03.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 1 Gençlerbirliği
02.03.2021 19:00
Yeni Malatyaspor 0 - 1 Beşiktaş
03.03.2021 13:30
Erzurumspor 2 - 2 Karagümrük
03.03.2021 16:00
Sivasspor 1 - 1 Atakaş Hatayspor
03.03.2021 16:00
Başakşehir 1 - 1 Konyaspor
03.03.2021 19:00
Ankaragücü 2 - 1 Galatasaray
03.03.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor 2 - 1 Rizespor
04.03.2021 16:00
Alanyaspor 1 - 1 Göztepe
04.03.2021 16:00
Kasimpaşa 1 - 2 Trabzonspor
04.03.2021 19:00
Fenerbahçe - Fraport-tav Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
24
16
5
3
23
53
02
YILPORT SAMSUNSPOR
24
14
8
2
20
50
03
İSTANBULSPOR A.Ş.
24
14
4
6
22
46
04
ALTINORDU
24
13
5
6
6
44
05
ADANA DEMİRSPOR
24
12
6
6
17
42
06
ALTAY
24
13
2
9
12
41
07
TUZLASPOR A.Ş.
24
12
5
7
4
41
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
24
11
6
7
14
39
09
BURSASPOR
24
10
4
10
0
34
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
24
9
4
11
-1
31
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
24
8
7
9
-5
31
12
ADANASPOR A.Ş.
24
7
5
12
-2
26
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
24
7
5
12
-3
26
14
MENEMEN SPOR
24
6
8
10
-12
26
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
24
6
7
11
-9
25
16
AKHİSARSPOR
24
5
4
15
-20
19
17
ANKARASPOR
24
3
6
15
-24
15
18
ESKİŞEHİRSPOR
24
1
7
16
-42
7
PTT 1. Lig Fikstür
25.Hafta Maçları
05.03.2021 19:00
Istanbulspor - Ankara Keçiörengücü
06.03.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altinordu
06.03.2021 16:00
Ankaraspor - Menemen Spor
06.03.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adana Demirspor
07.03.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Giresunspor
07.03.2021 16:00
Akhisarspor - Eskişehirspor
07.03.2021 16:00
Beypiliç Boluspor - Bursaspor
07.03.2021 19:00
Altay - Tuzlaspor A.ş.
08.03.2021 19:00
Adanaspor - Aydeniz Et Balikesirspor