Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Zirve yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışı için umutlanan Trabzonspor, evinde oynadığı maçta Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Zorlu deplasmana Marafona, Caulker ve Babacar gibi önemli oyuncularından mahrum giden Çağdaş Atan'ın takımı sezon boyunca olduğu gibi topa daha hâkim bir görüntü çizerken, Mustafa ve Davidson'un golleriyle üç puanı aldı.

Salih direğe takıldı

Maça daha etkili başlayan taraf olan Alanyaspor, 10'uncu dakikada henüz takımla sözleşme uzatmayan ve gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği netleşmeyen Salih Uçan'ın şutuyla gole yaklaşsa da yıldız oyuncunun vuruşu direkten döndü. 21 ve 38'de Bakasetas'ın şutunda Serkan Kırıntılı gole izin vermeyince maçın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Goller ikinci yarıda

Gol perdesiyse 66'da açıldı. Ceyhun'un indirdiği topu iyi değerlendiren Mustafa Pektemek, bu sezonki üçüncü golünü attı. 73'te orta sahadan kaptığı topu Trabzonspor ceza sahasına kadar süren Davidson farkı ikiye çıkardı: 2-0. 81'de Nwakaeme'nin Alanyalı oyuncuların eline çarpan şutuyla kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas farkı bire indirdi: 2-1. Maçta son sözüyse 90+7'de Moubandje'nin pasını gelişine yaptığı şık vuruşla Davidson söyledi: 3-1.

ERZURUM’DA OLMAYACAK

Vitor Hugo cezalı

∂ Trabzonspor’da Vitor Hugo uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Verilen faul kararı sonrası itirazdan sarı kart gören Vitor Hugo, takımının önümüzdeki maçta BB Erzurum-spor’a karşı forma giyemeyecek.

EDGAR’IN YORUMU

Böyle kazalar olur

∂ Trabzonspor’un tartışılan oyuncusu Edgar le “Zor maç olacağının farkındaydık. Tek hedefimiz galip gelmekti. Maalesef bu tür yol kazaları yaşanabiliyor. Ligin sonuna yaklaşınca kolay maç olmuyor. Daha dikkatli olmalıyız” dedi.

Dengemiz bozuldu

∂ “Dengede giden bir oyun vardı ama yediğimiz gol planları bozdu diyen Trabzonsporlu Marlon “Hoca’mızın direktifleriyle merkezi kapatıp onları kenara yönlendirip etkili hücumlar yapmaya çalıştık. Ama istediğimizi yapamadık” dedi.