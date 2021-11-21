Türkiye Gazetesi

Futbolun sportmenliğine gölge, bu defa Kastamonu'da düşürüldü. Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçı kapsamında oynanan Taşköprüspor -Çubukspor maçında çıkan kavga, ilçenin belediye başkan yardımcısı ile kulüp başkanının yaralanması ile son buldu.

ARBEDENİN ARASINDA KALDILAR

Taşköprü Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada maçın hakeminin, karşılaşmanın bitiş düdüğünü çalmasının ardından, sporcular arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Taşköprüspor ve Çubukspor futbolcularının kavgasını sakinleştirmek için sahaya inen Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ve Taşköprüspor Kulübü Başkanı Hüseyin Aytaç Altan, arbedenin arasında kalarak yaralandı.

TARAFTARLARI BELEDİYE BAŞKANI SAKİNLEŞTİRDİ

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, stadyumuna gelerek, taraftarı sakinleştirdi. Çubukspor Kulüp Başkanı Emre Arslantaş'ın, Taşköprüspor'dan özür dilediğini ifade eden Çatal, "Spor kardeşliktir. Sizlerin de bize yakışanı yapacağınıza eminim." dedi. Taraftarın sakinleşmesiyle birlikte Çubukspor kafilesi, jandarma, komando ve polis ekiplerinin eşliğinde Taşköprü ilçesinden ayrıldı.

Yaralanan Yalçın ve Altan, Taşköprü Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.

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