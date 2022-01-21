Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı taraftarların, Kasımpaşa maçındaki kötü tezahüratlarının faturası Galatasaray'a kesildi. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ettiğini duyurdu.

ANTALYASPOR TEKNİK SORUMLUSU GROENENDİJK PFDK'YE SEVK EDİLDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle sarı-kırmızılı kulübü PFDK'ye gönderdi.

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline verildi.

4 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği öğrenildi.

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