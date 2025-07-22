Gözümüz yolda kaldı! G.Saray’ın hocası Buruk’tan Victor Osimhen sözleri

Bütün transfer planlarını Osimhen’e bağladıklarını belirten tecrübeli teknik adam “Orada ciddi bir bütçe var. Bu bütçeden sonra nereye ne kullanabileceğiz onu bekledik” dedi

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Osimhen, Morata, Frankowski ve Barış Alper konusunda net mesajlar verdi.

SONA YAKLAŞTIK

Buruk “Bütün transfer stratejimiz Osimhen ile alakalıydı. Bu transferle ilgili önemli bir bütçe var. Bu bütçeden sonra nereye, ne kullanabileceğiz, onu bekledik. Bittikten sonra diğer transferlerle ilgili düşüncemiz belli olacak. Osimhen transferinde sona yaklaştık, bir an önce gelmesini istiyoruz. Napoli tarafı da olumlu. İmzaların atılmasını bekliyoruz. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci” diye konuştu.

OYUNCU SATMALIYIZ

Morata, Frankowski ve Zaniolo’nun durumlarıyla ilgili olarak, “Bütün oyuncularımızdan memnunuz. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapılacak” diyen Buruk “Avusturya kampının ve hazırlık maçlarının en önemli özelliklerinden biri kadro yapılanması açısından oyuncuların durumunu görmek. Zorlanacağımız konu yabancı sayısı. Kime teklif gelecek, kiminle devam edeceğiz bunun kararını bir günde vermeyeceğiz. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Barış için bir teklif almadık. Ondan memnunuz. İcardi yavaş yavaş dönüyor. Azmi bizi memnun ediyor. Zaniolo da iyi çalışıyor” ifadelerini kullandı.

ASIL İŞ AVRUPA’DA

İki sene önce Şampiyonlar Ligi’nde oynadık. Çok önemli bir tat kaldı orada” diyen Okan Buruk “Bayern Münih ve Manchester United maçlarına bakınca, iyi takımlara karşı iyi işler yaptık. Şimdi daha tecrübeliyiz. Bir üst tura çıkmak ilk hedefimiz” değerlendirmesinde bulundu.

DÖRTLÜ SİSTEM

Dörtlü savunma sistemi üzerinde durduklarını söyleyen Okan Buruk, “Başlangıç olarak dörtlü oynamayı düşünüyoruz. Esnemeler olabilir. Her zamanki gibi dominant oynayan, topu kendinde tutan ve rakibe vermeyen, baskıları doğru yapabilen bir takım olmak istiyoruz. Hazırlık maçında rakip üçlü oynuyordu biz 4-3-3 ile oynadık.