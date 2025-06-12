Mou kaldı Acun gitti! İstifasının perde arkası ortaya çıktı

Kulübün asbaşkanı bir hafta önce, “Mourinho'yu istemiştik” diyerek kaçan şampiyonluğu Jose Mourinho’ya fatura etti. Bu sözlerin faturası ise ayrılık oldu.

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Daha önce sportif direktör Branco'nun görevine son verildiği sarı lacivertlilerde dün de beklenen oldu ve asbaşkan Acun Ilıcalı istifa ettiğini duyurdu.

Mourinho ile arasının bir süredir bozuk olduğu söylenen Ilıcalı, hocayla yolların ayrılması gerektiği fikrindeydi ve yönetimle bu konuda anlaşmazlık yaşıyordu.

Başkan Ali Koç'un Portekizli teknik adamın arkasında durması ve transfer politikasındaki fikir ayrılıkları sonunda ipleri kopardı. Bir başka söylenişle Mourinho'nun takımın başında kalması kesinleşti.

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KOÇ: TEŞEKKÜRLER DOSTUM

Ilıcalı bir hafta önce çıktığı bir canlı yayında, "Mourinho kimi istediyse aldık. Biz yönetim olarak daha ne yapalım?" Mou'ya gönderme yapmıştı. Bu sözler sonrası yönetimde rahatsızlık artmıştı.

Acun Ilıcalı, "Yönetim kurulu çatısı altında zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Her şey F.Bahçe içindi" mesajını paylaştı, yönetime teşekkür etti. Koç da, "Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı. Görev süren boyunca kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin" şeklinde bildiri yayınladı.