Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp, gizlilik sözleşmesi sonrası büyük kayıplar yaşadığı için dün gece saatlerinde geri adım attığını duyurdu. 8 Şubat olan son tarihi 15 Mayıs’a ertelediğini ve bazı değişiklikle yapılacağını da paylaştı.

Bugün sabah saatlerinde de WhatsApp resmi hesabından bazı hikayeler paylaşıldı. WhatsApp’ın paylaştığı hikayelerde, ‘Gizliliğinizi korumaya kararlıyız’, ‘Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli olduğu için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez’, ‘WhatsApp paylaştığınız konumu göremez’ ve ‘WhatsApp kişilerinizi Faecbook ile paylaşmaz’ yazıları bulunuyor.

Whatsapp'tan gizlilik sözleşmesi açıklaması! 15 Mayıs'a ertelendi Bir süredir gündemin en önemli maddelerinden biri haline gelen Whatsapp gizlilik sözleşmesi konusunda flaş bir son dakika açıklaması geldi.