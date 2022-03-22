Türkiye Gazetesi

İngiltere merkezli uydu şirketi OneWeb, Amerikan rakibi SpaceX tarafından işletilen roketleri kullanarak uzay aracının fırlatılmasına devam edecek. Her iki firma da geniş bant internet bağlantıları sağlamak için uydu takımyıldızı gönderiyor. Ancak SpaceX, Starlink sistemini kendi roketlerini kullanarak gönderse de OneWeb'in aynı imkanlara sahip olduğunu söyleyemeyiz.

Ukrayna işgalinin ardından tüm dünya Rusya'ya yaptırım uygularken, Rus uzay ajansı Roscosmos da Baykonur Uzay Üssünnden yapılacak tüm fırlatmaların iptal edildiğini duyurdu. Bunun üzerine OneWeb, uydularını fırlatmak için şirket aramaya başladı. Sonunda SpaceX ile anlaştı. Bir grup uydunun 2022 bitmeden Dünya'nın yörüngesine gönderilmesi bekleniyor.

OneWeb uyduları

OneWeb CEO'su Neil Masterson, "SpaceX'e, uzayın sınırsız potansiyeline ilişkin ortak vizyonumuzu yansıtan destekleri için teşekkür ediyoruz. Bu fırlatma planlarını uygulamaya koyduğumuzda, uydu filomuzun tamamını oluşturmayı tamamlama ve dünya çapında sağlam, hızlı ve güvenli bağlantı sağlama yolundayız." şeklinde açıklama yaptı.

3 Mart günü Roscosmos, uyduların askeri amaçlarla kullanılmayacağını garanti etmedikçe OneWeb için herhangi bir ek fırlatma yapmayacağını duyurdu. Birleşik Krallık hükümeti OneWeb'deki hissesini satmayacağını belirtmişti. Roscosmos'un hamlesi, İngiltere'nin, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geldi. Rus Soyuz roketleri bugüne kadar 428 OneWeb uydusunu alçak Dünya yörüngesine gönderdi. OneWeb'in birinci nesil ağının 648 uydudan oluşması planlanıyor.

NASA araştırmacısı Umut Yıldız, 'uzay krizi'ne açıklık getirdi: Artık SpaceX var! Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana uzay projeleri dahil olmak üzere Batılı ülkeler ile Rusya arasında gerilim ve yaptırımlar artıyor. Peki, uzayda son durum ne? Rusya ile ortaklık bozulursa gerçekten de Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya’ya düşebilir mi?

Uydularını Güneş fırtınasına kaptıran SpaceX, yenilerini fırlattı Milyarder iş insanı Elon Musk'ın kurduğu ve CEO görevini üstlendiği uzay şirketi SpaceX, Güneş fırtınasına kaptırdığı uyduların yerine yenilerini gönderdi. Starlink internet ağı projesi kapsamında 46 uyduyu daha uzaya fırlattığını duyurdu.