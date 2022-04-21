Türkiye Gazetesi

Yeni bir açıklamaya göre, Tesla şirketinin net kârı bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 255 artarak 3,7 milyar dolara çıktı. 2021'in ilk çeyreğinde bu miktar 1,1 milyar dolardı. Elektrikli otomobil devinin ilk çeyrekte elde ettiği gelir de geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 81 artışla 18,8 milyar dolara yükseldi (2021'de 10,4 milyar dolar).

2021'in ilk çeyreğinde Tesla'nın 0,93 dolar olan hisse başına kârı da 2022'in ilk çeyreğinde 3,22 dolara çıktı. Şirket, Ocak-Mart 2022 döneminde 310 bin 48 araç teslimatı gerçekleştirdi.

TESLA'DAN OTONOM 'ROBOTAXİ'

Tesla'nın rekor kâr açıklamasının ardından şirketin kurucusu ve CEO'su Elon Musk, otonom (sürücüsüz) taksi projesinin durumunu paylaştı. Musk, bu 'Robotaxi'nin özerklik için son derece optimize edileceğini, yani bir direksiyon simidi veya pedallara sahip olmayacağını söyledi. Bununla birlikte, oldukça heyecan verici olduğunu düşündüğü bir dizi başka yenilik olduğunu da sözlerine ekledi.

TechCrunch'ın haberine göre, milyarder iş insanı Musk, Robotaxi'yi 2023'te tanıtmayı ve 2024'te seri üretimine başlamayı umuyor. Açıklamasında, "Bence robotaksi Tesla'nın büyümesinin büyük bir itici gücü olacak" dedi. Bu arada, sürücüsüz taksinin mesafe başına maliyetinin bir otobüs biletinden daha ucuz olacağını da sözlerine ekledi.

Bu ayın başlarında Tesla'nın Teksas Austin Gigafactory (büyük fabrika) açılışında Musk, gelirinin büyük kısmını oluşturan binek otomobil işinden ayrılan çeşitli ürünleri ana hatlarıyla açıklamıştı. Bu ürünlerden, bir robotaksi ve Tesla'nın insansı robot konsepti Optimus'tan bahsetti.

Tesla da Apple'a benzedi: Elon Musk'tan tepki çeken karar Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, araçları şarj etmeye yarayan mobil konnektörlerin artık araçla birlikte satılmayacağını açıkladı. Tesla, evlerdeki prizlerle uyumlu adaptöre sahip yeni şarj konnektör paketini piyasaya sürecek. Böylece kullanıcılar konnektör paketini araçtan ayrı olarak para vererek satın alacak.

Tesla, Çin'de satılan 125 bin 785 otomobili geri çağırdı Tesla, üretim hatasından kaynaklanan güvenlik riskleri nedeniyle Çin'de satılan 125 bin 785 adet "Model 3" marka elektrikli otomobili geri çağırdı.