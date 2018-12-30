Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kent merkezinde etkili olan kar yağışının yarın gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yağışla beraber buzlanma hadisesinin de görülebileceği duyurulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Açıklamada, kamuda görevli hamile ve engeli çalışanların da bu tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.