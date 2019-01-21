Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ankara-Aksaray Karayolu 176 km'de 41 MA 0032 plakalı araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişinin olduğu aracın şerit izleme kurallarına uymaması sonucu 27 ACB 281 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, 41 MA 0032 plakalı araçta bulunan Suriye uyruklu 3 kişi ile 27 ACB 281 plakalı minibüste bulunan 19 kişi yaralandı. 27 ACB 281 plakalı aracın Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrencileri taşıdığı ve sporcuların İstanbul’da U16 Salon Şampiyonası atletizm müsabakasına katılıp Gaziantep’e döndükleri öğrenildi.