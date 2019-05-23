Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde saat 11:00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Küçük çaplı olduğu öğrenilen yangın, cezaevi görevlileri tarafından söndürüldü. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından duman tahliyesi yapıldı.
Ümraniye Kapalı Cezaevi’nde yangın paniği
23.05.2019 - 11:32 | Son Güncelleme: 23.05.2019 - 12:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın cezaevindeki görevliler tarafından söndürülürken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Etiketler : Ümraniye Cezaevi,yangın,
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