Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi’nde saat 11:00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Küçük çaplı olduğu öğrenilen yangın, cezaevi görevlileri tarafından söndürüldü. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından duman tahliyesi yapıldı.