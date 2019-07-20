Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş’u telefonla arayarak taziyelerini iletti. Görüşmede, şehit Binbaşı Zafer Akkuş’a Allah’tan rahmet, tüm aile üyelerine baş sağlığı dileklerini ileten Erdoğan, şehidimizin kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini vurguladi.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş, 30 Ağustos 2019 itibarıyla yarbaylığa terfi edecekti.

Güloğlu ailesine taziye telefonu

Erdoğan, Tunceli’de terör örgütü PKK’nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu’nu da telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Ayaz ve Nupelda’ya Allah’tan rahmet, aile üyelerine baş sağlığı dilediği kaydedildi.