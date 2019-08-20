Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Körfez ilçesinde bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde meydana geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Cemal A., 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti. Cemal A.'yı çatııda gören vatandaşlar durumu polise bildiridi. Olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin aşağıdan yaptığı ikna çabaları devam ederken yaşadığı strese ve heyecana dayanamayan Cemal A. çatıda bayıldı. Bunun üzerine itfaiye hemen merdiveni çatıya kadar uzattı ve diğer taraftan da binanın içinden vatandaşlar çatıya çıktı. Bayılan Cemal A., zsağlık ekibinin müdahalesinin ardından çatıdan indirildi. Ambulansa alınan Cemal A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.