Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Türkiye güven huzur 2019-6 uygulaması Malatya'da 788 polisin katılımıyla yapıldı. Oluşturulan 5 ekip ve 1 dedektör köpeğinin katıldığı uygulamada, umuma açık yerler didik didik aranırken, sokak ve caddelerdeki insanların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.Yapılan çalışmalarda, 4 bin 305 şahsın GBT'si sorgulanırken, 2 yoklama kaçağı, 2 basit yaralama, 1 trafik güveliğini tehlikeye sokma, 1 adam öldürme, 1 uyuşturucu madde bulundurmak suçundan olmak üzere 7 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada, 599 araç, 221 iş yeri ve 50 metruk bina kontrol edildi. Denetimlerde 4 araç sürücüsüne 686 TL para cezası kesilirken, 1 adet paramatik makinesi, 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Kontrollerde 1 şahsa adli işlem yapılırken, 1 kişi de gözaltına alındı.

