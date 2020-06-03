Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yeniden başladı. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında İstanbul-Iğdır ve Iğdır-İstanbul istikametlerine olmak üzere Uçuşlar 4 Haziran’da yeniden başlıyor.? Bilet almak isteyen vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodunu aldıktan sonra biletlerini alabileceği belirtildi.