Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yeniden başladı. Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında İstanbul-Iğdır ve Iğdır-İstanbul istikametlerine olmak üzere Uçuşlar 4 Haziran’da yeniden başlıyor.? Bilet almak isteyen vatandaşların Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES kodunu aldıktan sonra biletlerini alabileceği belirtildi.
Iğdır'da ilk uçuş 4 Haziranda başlıyor
03.06.2020 - 10:24 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Iğdır'da Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, 4 Haziranda yeniden başlıyor.
Etiketler : Iğdır,
708602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708602.aspx
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