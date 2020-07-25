Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İhsangazi karayolunda sabaha karşı seyir halinde olan Cahit Kaya (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil yola serilen mıncıra kapıldı. Yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Cahit Kaya hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı İlknur Kökcü ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kökcü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kökcü’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Cahit Kaya, 2 ay önce Kastamonu Gönüllüleri Sosyal Yardımlaşma Kültür Ve Turizm Derneğini kurarak, başkanlığını da yürütüyordu. Kaya’nın birçok sivil toplum kuruluşunda da görev aldığı öğrenildi.