Edinilen bilgiye göre, Kocaören Mahallesi'nde baraj yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Meşelik alanda çıkan yangına müdahale için Balıkesir ve Edremit’ten iki helikopter ile bölge işletmelerinden 4 arazöz ve 2 su tankeri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etmeye başladı. Orman ekipleri yangının kontrol altına alındığını kaydetti.
Balıkesir’de orman yangını
29.07.2020 - 12:56 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde, İvrindi İşletme Müdürlüğü sınırları içerisindeki meşe ormanında yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale başladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,
721439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721439.aspx
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