Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, dün akşam saatlerinde Bursa-İstanbul yolu Dürdane mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında çıkan anız yangınını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin ormanlık alana sıçramasını önlemeyi başardı. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. Yangın anları vatandaşların cep telefonu kameralarından görüntülendi.