Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Genç ilçesi ile Diyarbakır Karayolu Yayla köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 ADP 256 plakalı otomobil ile 12 T 0510 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazayı görev çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kazada, araçların içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.