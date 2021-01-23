Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan'da akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava, gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Bölgede birçok araç sahibi, donmaması için gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarını çalıştırıyor. Mesut Yıldız isimli vatandaş, "Şu anda hava sıcaklığı eksi 30 derece ve aracımızı çalıştırmazsak sabahları donuyor ve zorluk yaşıyoruz. Aracımız garajın içerisinde olmasına rağmen çok soğuk ve bazen yağ da donabiliyor. Her gece gelip aracımızı çalıştırıyoruz. Yoksa aracımız donuyor" dedi.

"Aracımızı çalıştırmazsak ertesi sabah hemen donuyor"

Özgür Furkan Yıldız da dondurucu soğukların etkisini arttırdığını ve garaj içindeki aracın dahi donarak çalışmadığını söyleyerek, ’’Akşam saat 10-11 gibi yaklaşık yarım saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Çünkü bu saatlerde termometreler eksi 30 dereceyi gösteriyor. Aracımız garajda olmasına rağmen araçlarımızı çalıştırıyoruz. Yaklaşık yarım saat boyunca aracımızı çalıştırıyoruz. Aracımızı çalıştırmazsak ertesi sabah hemen donuyor ve birtakım hata ve uyarılar veriyor. Biz de bu hataların önüne geçmek için her akşam aracımızı çalıştırıyoruz" dedi.

Soğukla mücadelenin de zorluğuna değinen Yıldız, ’’Soğukla mücadele etmek çok zor. Bu soğuklar kemiklerimize kadar işliyor. Vatandaşlar sadece dışarıya temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıkıyor. Başka da çıkmıyorlar" şeklinde konuştu.