Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı durgunluk veren hırsızlık olayı, Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nin aile mezarlığında geçtiğimiz günlerde yaşandı. Mezarlığa gelen hırsızlar, 21 yıl önce 64 yaşında vefat eden Hatice Terzioğlu’nun değeri 100 TL dahi olmayan içi kireç dolu mezar taşını çaldı. Vefat eden kadının mahallede yaşayan bir yakını, durumu fark edip aileye haber verdi. Kadının çocukları, mezarlığa gelince şok manzarayla karşılaştı. Annelerinin mezarında yalnızca toprağın kaldığını gören aile, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Mezar başında hırsızlara tepki gösteren aile üyeleri mezarlığa güvenlik kamerası konularak önlem alınmasını istedi.

“Ceza almalarını istiyorum”

Kadının kızı Huriye Erdoğan yaşadıkları şaşkınlığı ifade ederken, “Akşamdan beri şok olduk, bula bula benim annemi mi buldular, yazıklar olsun diyorum bunu yapanlara. Ceza almalarını istiyorum” dedi.

“Uyku uyuyamıyoruz”

Olayı duyduktan sonra tüm ailenin uyuyamaz olduğunu belirten kadının oğlu Yüksel Terzioğlu ise, “Çok üzgünüz akşamdan beri inanın uyku uyuyamıyoruz. İş buralara kadar geldiyse vay halimize diyorum. Çok ilginç, tuhaf bir olay. Bütün sülale ayaklandık olayın olduğu günden beri. Ömrümde ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum Karaçam Mezarlığında artık güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyorum. Çünkü daha önceden de bizim araçlarımızı burada soydular. Biz böyle olaylar yaşadık, sevmediğimiz için haber konusu olmadı. Bu sefer yaşadığımız olay çok ilginç, annemizin mezarlığı çalınmış, şaka gibi bir şey” diye konuştu.

“Bu saldırı ailemize yapılmıştır”

Kadının torunu Seçkin Terzioğlu ise, “Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı amcam yoldan geçerken mezarlığı bakmasıyla olay gerçekleşiyor. Bir tane mezar taşının olduğunu fark ediyor ve yol üzerinde duruş yapamadığı için beni arayıp bilgi veriyor. Hafta sonu yasak olduğu için Pazartesi günü mezarlığa gelerek tespitlerde bulundum. Buradaki tespitimiz ilk anda 4 kompozit olarak yaptırmış olduğumuz mezar taşlarından, ismi yazılı mezar taşının kenara bırakıldığı görülüyor. Buradaki saldırı bizim ailemize yapılan bir saldırıdır, söz konusu kesinlikle mezar taşı değil. Jandarma konu ile alakalı gerekli incelemelerini başlattı, bizde durumla ilgili ifadelerimizi verdik” şeklinde konuştu.

Jandarma, olayın sorumlularını arıyor.