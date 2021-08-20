Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'in iki ilçesinde bulunan ormanlık alanlarda yangın çıktı. Urla ilçesindeki yangın, ilçeye bağlı Balıklıova mevkiinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 1 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile yangına müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

MENDERES'TEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Diğer yangın ise Menderes ilçesi Deliömerli mevkisinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Buradaki alevlere de İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 13 arazöz ve 3 şu tankeri ile müdahaleye başladı. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yangınların yerleşim yerlerinden uzak olduğu bildirildi.

Polisten vatandaşlara uyarı: ‘Ormanlarımız kül olmasın’ Adana’da polis ekipleri, ormanda pikniğe gidenleri ve bölgede araçlarıyla gezenleri, ateş yakarak yangın çıkarmamaları konusunda uyardı.

Yine orman yangını çıktı Muğla ve Aydın'da geçen hafta alevlerin kontrol alındığı bölgeden tekrar alevler yükselmeye başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.