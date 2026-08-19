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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kauno Zalgiris ile karşılaşacak

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların İstanbul'da oynayacağı ilk karşılaşma öncesinde maç tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçının yayın programı ve mücadeleye ilişkin ayrıntılar belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci ve üçüncü eleme turlarını geçen Beşiktaş, Avrupa yolculuğuna play-off turuyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris karşısında sahasında oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir sonuçla ayrılarak rövanşa avantaj taşımayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde "Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?" ve "Beşiktaş-Kauno Zalgiris hangi kanalda?" soruları gündeme geldi. UEFA'nın maç programında karşılaşmanın hakem ekibi de açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Siyah-beyazlılar Litvanya temsilcisini İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak. İki maç üzerinden oynanacak play-off turunda Beşiktaş, taraftarı önünde kazanarak ikinci karşılaşma öncesinde skor avantajını eline geçirmek istiyor.

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlenecek Beşiktaş, play-off turunu geçmesi halinde 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

Beşiktaşın Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kauno Zalgiris ile karşılaşacak
Başlık ResmiBeşiktaşın Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kauno Zalgiris ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGİRİS HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşması S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler karşılaşmayı platform üzerinden izleyebilecek.

Beşiktaşın Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kauno Zalgiris ile karşılaşacak
Başlık ResmiBeşiktaşın Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kauno Zalgiris ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ'IN UEFFA LİSTESİ

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde kadroda da önemli gelişmeler yaşandı. Hradec Kralove deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle rövanşta forma giyemeyen Kassoum Ouattara cezasını tamamladı ve teknik heyetin tercih etmesi halinde Kauno Zalgiris karşısında görev yapabilecek. Takımdan ayrılması beklenen Uduokhai, Kauno Zalgiris karşılaşmasında görev yapamayacak. Yeni transfer Dusan Vlahovic'in UEFA listesine eklenmesiyle Sırp santrfor da teknik heyetin görev vermesi halinde play-off mücadelesinde forma giyebilecek.

Beşiktaşın Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kauno Zalgiris ile karşılaşacak
Başlık ResmiBeşiktaşın Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kauno Zalgiris ile karşılaşacak

Siyah-beyazlıların listesinde "Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy." bulunuyor.

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan yer alıyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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