Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığı 2-4 derece artacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

KARADENİZ'DE PUS BEKLENİYOR

Kuzeydoğu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, güney kesimlerde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 26

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 22

Erzurum: Az bulutlu 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 32

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı: 5 gün sürecek Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; önümüzdeki hafta salı gününden itibaren beş gün boyunca İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların yurt genelinde artması öngörülüyor.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, 3 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; Karadeniz kıyılarında etkili olmak üzere 3 bölgede sağanak beklenirken, yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı öngörülüyor.