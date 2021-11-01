Türkiye Gazetesi

BBC'deki habere göre, Oxford İngilizce Sözlüğü kıdemli editörü Fiona McPherson, yaptığı açıklamada, 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aşıyla ilgili kelimelerin kullanımının arttığını belirtti. Vax (aşı) kelimesinin kullanımı arttı.

Vax kelimesinin kullanımının 1980'lere kadar gittiğini ifade eden McPherson, bu yıla kadar nadiren kullanılan "vaccine" kelimesinin kısaltılmış hali "vax"in kullanımının 2021'de 72 kat arttığını ifade etti.

McPherson, "vax"ı bu yılın kelimesi olarak belirlediklerini ifade etti.

Oxford İngilizce Sözlüğü editörleri, geçen yıl 2020'yi tek kelimeyle özetlemenin imkansız olduğuna karar vermişti.



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