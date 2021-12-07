Türkiye Gazetesi

Konya’da bazı bölgelerde yaşanan kum fırtınası nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde rüzgarın etkisi daha çok hissedilirken ilçe ve çevre yollarda ise kum fırtınası yaşandı.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, tedbir amaçlı Konya-Aksaray ve Konya-Ankara kara yolu, kum fırtınasından dolayı görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düşmesi nedeniyle çift yönlü kapatıldı. Söz konusu yollar, rüzgarın kuvvetini yitirmeye başlamasıyla yeniden trafiğe açıldı.