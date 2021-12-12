Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda dükkanı bulunan Ali Rıza Sandıklı (38), yeni aldığı iş makinesini parçalamak istedi. İş makinesinin deve boynu olarak tabir edilen kısmını kaynak ile keserken feci bir kaza yaşandı. Kestiği 3 tonluk parça, hurdacının üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, yoğun çalışma sonrası Sandıklı'yı tonlarca ağırlıktaki parçanın altından çıkardı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Niğde'ye gönderildi.



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