Türkiye Gazetesi

Denizli'de bir kişi, komşusunun evinden bağırışma seslerinin geldiğini duydu. Panik olan şahıs, kadının öldürüldüğü düşüncesiyle durumu hemen güvenlik güçlerine haber verdi. Gelen ekipler ise eve gireceği şaşkına uğradı. Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesinde meydana geldi.

Gece saatlerinde bağrışma sesi duyan komşu, havanın aydınlanmasıyla dışarı çıkan kocayla konuştu. Seslerin nedenini soran komşu, aldığı çelişkili cevaplar sonrası ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

EVE GİRİLECEĞİ SIRADA KADIN BAŞKA YERDEN ÇIKTI

Olay yerine giden güvenlik güçleri kapıyı açan olmayınca karı kocanın telefon numaralarını buldu. Zaman kaybetmemek adına eve girmeyi düşen ekipler, Y. İ.’nin ilerleyen dakikalarda telefonu açmasının ardından derin nefes aldı. Dışarda olduğunu söyleyen kadın, ekipler tarafından bulunduğu yerden alındı.

Eve götürülen kadın ilk ifadesinde seslerin yoldan geldiğini söyleyerek herhangi bir olumsuzluğu olmadığını belirtti.

Denizli'de katliam yapan cani kocadan kan donduran sözler! Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kendisini terk eden karısı ve evlilik planı yaptığı sevgilisini öldüren öfkeli koca, adliyeye sevk edildi. Av tüfeği tutukluk yapınca katliamı tabancayla sürdüren ve öldüğüne emin olmak için 2 çocuğunun annesine 4 el ateş eden şüpheli, adliyeye sevk edilirken "Neden öldürdüğümü sonra öğreneceksiniz" dedi.

Denizli’de eski koca dehşeti; 2 ölü, 1 yaralı Denizli’de boşandığı eski karısı ve eşini öldüren eski koca, yeni eşin annesini de yaraladı.

Denizli'de feci olay! Koç'un kafa attığı çoban öldü Denizli’nin Bozkurt ilçesinde vaktinin büyük bir bölümünü hayvanlarına ayıran çoban koçun kafa atması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.