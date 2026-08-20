Kayseri'de 9 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıktığı evde bulunan 1'i çocuk 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi 4341. Sokak üzerinde bulunan 9 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BALKONDAN KURTARILDILAR

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın sırasında evde bulunan 1'i çocuk 3 kişi, itfaiye merdiveniyle balondan alınıp kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

9 katlı binada yangın! Mahsur kaldılar

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

9 katlı binada yangın! Mahsur kaldılar

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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