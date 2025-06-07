Gassal'dan skandal hareket! Cenaze işlemleri için para aldı, CİMER'e şikayet yağdı

Aydın'da skandal bir 'gassal' hadisesi ortaya çıktı. Hassal olarak görev yapan L.M.'nin ücretsiz olması gereken cenaze işlemleri karşılığında para aldığı yönünde CİMER’e çok sayıda ihbar yapıldı. Gözaltına alınan L.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.

Dijital platform tabii'de yayınlandıktan sonra ünlü olan gassalık mesleğiyle ilgili, Aydın'da skandal bir hadisesi ortaya çıktı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde gassal olarak görev yapan L.M. hakkında, ücretsiz olması gereken cenaze işlemleri karşılığında para aldığı yönünde CİMER’e çok sayıda ihbar yapıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ KARŞILIĞINDA RÜŞVET

İhbarların ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ve tanık ifadeleri incelendi.

Şüpheli hakkında “rüşvet” suçundan adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan L.M emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.