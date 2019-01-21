İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, “Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor” dedi. İsrail, Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait hedefleri vurduğunu açıklamasının ardından İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade konuya ilişkin açıklama yaptı. Nasirzade, “Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor” dedi.
İran: 'İsrail ile savaşmak için sabırsızlanıyoruz'
21.01.2019 - 12:35 | Son Güncelleme: 21.01.2019 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, “Hava kuvvetlerindeki gençlerimiz tamamen hazır ve siyonist rejimin karşısına çıkmak, onları yeryüzünden silmek için sabırsızlanıyor” dedi.
Etiketler : İran Hava Kuvvetleri Komutanı,İsrail,
599405 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/599405.aspx
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