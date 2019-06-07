Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de yayın yapan ITV kanalına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ı yine sert bir dille eleştirdi. Trump “Ben ilk göreve başladığımda İran son derece düşman bir yerdi. Dünyanın bir numaralı terörist ülkesiydi. Muhtemelen hâlen öyle” dedi. İran’a askerî müdahalede bulunup bulunmayacağı sorusuna Trump “Her zaman böyle bir ihtimal var. Ben istiyor muyum? Hayır ama hep böyle bir ihtimal var” cevabını verdi. Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle görüşmek isteyip istemediği sorusuna ise “Tabii ki isterim. İran’la konuşmayı tercih ederim” dedi.

JAPONYA DEVREDE

Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, ülkesinin hem İran hem de ABD ile olan iyi ilişkilerini kullanarak iki ülke arasındaki gerilimi azaltmaya çalışacağını söyledi. Alt meclis toplantısında konuşan Kono, Başbakan Şinzo Abe’nin haziran ayı ortasında İran’a ziyaret gerçekleştireceğini ifade ederek “Japonya, Orta Doğu’daki inançlar konusunda tarafsız ve bölge ile olumsuz hiçbir ilişkisi yok. Bütün taraflarla samimi bir şekilde konuşabiliriz ve diyalog yoluyla bölgesel gerilimleri azaltmak için elimizden geleni yapabiliriz” dedi.

GERİLİM ARTIYOR

ABD’de Donald Trump yönetimi, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018’de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu “yabancı terör örgütleri” listesine almıştı. ABD, mayıs başlarında İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile dört nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç’e ait dört ticari kargo gemisi, 12 Mayıs’ta sabotaja uğramıştı. Bunun üzerine ABD de bölgede İran’a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar yapmıştı.

NORMANDİYA ÇIKARMASI TÖRENLERİNE KATILDI

ABD Başkanı Donald Trump, üç günlük İngiltere ziyareti kapsamında Portsmouth’ta, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesini ve dünyanın Nazi işgalinden kurtarılmasını sağlayan Normandiya Çıkarması’nın 75. yıl dönümünüyle alakalı olarak düzenlenen törene katıldı. Trump ardından Fransa’ya geçerek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Colleville-Sur-Mer semtindeki Amerikan mezarlığında düzenlenen törene iştirak etti.

SENATÖRLER HAREKETE GEÇTİ

ABD’de bir grup senatör, Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını “baypas” eden acil durum yetkisini protesto etti. Cumhuriyetçi ve Demokrat kanattan bazı senatörler, tepkilerini dile getirmek için karar tasarısı sunduklarını duyurdu. Trump’a yakınlığı ile bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham toplamda 8,1 milyar dolarlık 22 ayrı silah satışının reddedilmesi gerektiğini söyledi.