Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.
Yeni Avrupa Birliği Komisyonu başkanı atandı
16.07.2019 - 20:57 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 20:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onayladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Ursula von der Leyen,
637466 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/637466.aspx
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