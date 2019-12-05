Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Polisin olaya müdahale ettiği ve bölgeye girişlerin kapatıldığı da belirtildi.