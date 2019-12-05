Yerel basında yer alan haberlere göre, Hawaii eyaletindeki Pearl Harbor-Hickam Üssü'ndeki tersanede silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilirken, ölü ve yaralı sayısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Polisin olaya müdahale ettiği ve bölgeye girişlerin kapatıldığı da belirtildi.
Pearl Harbor Tersanesi'nde silahlı saldırı
05.12.2019 - 04:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 05:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'deki Pearl Harbor Tersanesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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666705 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/666705.aspx
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