Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığında düzenlenen brifingde İran'daki son gösterileri değerlendiren Hook, olaylardaki ölümlerden İran yönetimini sorumlu tuttu.

Hook, detaylara girmeden, ülkeden gelen güncel raporlara dayanarak İran'da binden fazla göstericinin güvenlik güçlerince öldürüldüğünü düşündüklerini söyledi. Hook, "Bu gösteriler, İran rejiminin son 40 yılda yaşadığı en kötü siyasi krizdir." değerlendirmesini yaptı.

Hook ayrıca, İran'ın güneyindeki bir bölgede düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açtığı ve 100'den fazla kişinin öldüğü iddia edilen bir olayın videosunun ABD makamları tarafından izlendiğini de kaydetti.

İran'daki gösteriler

İran'da 15 Kasım'da benzine yapılan yüzde 300'lük zammı hükümet, Meclis ve Yargı Erki'nden şimdiye kadar sahiplenen olmadı. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Benzin zammının açıklandığı zamandan benim de haberi yoktu." demişti. Meclis Başkanı Laricani ise 1 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında benzin zammıyla ilgili teklifin hükümetten geldiğini açıklamıştı.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da Yargı Erki Başkanı, Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanından oluşan Ekonomi Koordinasyon Yüksek Konseyinin kararıyla benzine yüzde 300 zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edilmiş, marketler yağmalanmıştı. Gösterilerle ilgili olduğu öne sürülen 7 bin kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, Uluslararası Af Örgütü gösterilerde en az 208 kişinin öldüğünü açıklamıştı.