Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüs şüphesiyle gemiden dışarı çıkmasına izin verilmeyen yolcuların sağlık tetkikleri devam ediyor.

Birkaç gün öncesine kadar basın mensuplarının rıhtımdaki geminin yakınına kadar ilerlemesine izin verilirken, bugün yetkililer haricinde gemiye 200 metreden fazla yanaşılmasına müsaade edilmiyor.

Alanda, sağlık ekipleri ve güvenlik görevlilerinin yanı sıra dezenfekte işlemlerini gerçekleştiren görevliler ve gemiye malzeme taşıyan iş makineleri bulunuyor. Gemiye giriş-çıkışlar ise özel kıyafetli ekipler tarafından, sağlık ekipleri ve güvenlik görevlilerinin kontrolü altında gerçekleştiriliyor.

Öte yandan alanda, gemiyle iletişim kurmaya çalışan vatandaşlar da dikkati çekerken, çeşitli ülkeler vatandaşlarını tahliye etme girişiminde bulunuyor.

En son ABD, gemideki 328 vatandaşını tahliye etmiş ve bu kişiler için 14 günlük karantina sürecini yeniden başlatmıştı.

- Karantina süresinin ne zaman biteceği net değil

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Yokohama limanındaki yetkililer, gemideki karantina süresinin 19 Şubat'ta biteceği konuşulsa da bu durumun henüz netlik kazanmadığını vurguladı.

Basında çıkan haberlerde ise gemideki yolcuların 14 günlük karantina süresinin dolduğuna işaret edilirken, virüs tespit edilmeyen yolcuların yarından itibaren gemiden tahliyesine başlanacağı, virüs taraması pozitif çıkan yolcuların ise hastanelerde tedavi altına alınacağını belirtildi.

- Japonya, virüsün en fazla görüldüğü ikinci ülke

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen Kovid-19 vaka sayısı 11 bin 741'inin durumu ciddi olmak üzere 72 bin 436’ya çıkarken, Japonya; Çin dışında en fazla vakanın görüldüğü ülke olarak ön plana çıkıyor.

Japonya Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, ülkede 91 kişide daha koronavirüsün tespit edildiğini böylece vaka sayısının 510'a çıktığını duyurmuştu.

Açıklamada, Japonya'daki vakaların 454'ünün Yokohama'daki gemide bulunduğu belirtilmişti.