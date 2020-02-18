Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump son dönemde tansiyonun düşük olduğu Çin ile ABD ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Çin'in ABD ile ticaret yapmak istediğini belirtip her zaman ticarete açık olduklarını ifade etti. (Reuters)