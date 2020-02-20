Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil halka karşı birkaç haftadır düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum"
Macron: İdlib'de sivil halka karşı saldırıları kınıyorum
20.02.2020 - 17:25 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Beşşar Esed rejiminin İdlib'de sivil halka karşı birkaç haftadır düzenlediği saldırıları şiddetle kınıyorum"
Etiketler : macron,
682766 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/682766.aspx
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