Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
29.02.2020 - 13:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : terörist,pkk,
684813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/684813.aspx
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