Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorum’da Arapça öğretmeni olan Yavuz Bozdoğan (51), Afrika ve Asya’daki insanların susuzluk çektiğine canlı şahit olunca çok etkilendi. Türkiye’ye döner dönmez İnşirah Yardım Derneğini kuran öğretmen, hayırseverlerden topladığı bağışlarla son iki yılda Bangladeş, Nepal, Arakan, Çad, Myanmar, Kamerun ve Uganda'da binden fazla su kuyusu açtırdı. İnsanların suya ulaşmak için kilometrelerce yürümek zorunda olduğunu vurgulayan Bozdoğan “Bir damla su için yeri geliyor 10, yeri geliyor 40 kilometre yürüyorlar. Hepsi Türk halkının yolunu gözlüyor. Elimizden geldiğince hepsine su ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.